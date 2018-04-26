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Следователи выяснят обстоятельства нападения обезьяны на ребенка в Архангельске
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    Следователи выяснят обстоятельства нападения обезьяны на ребенка в Архангельске

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    Следователи выяснят обстоятельства нападения обезьяны на ребенка в Архангельске

    Архангельск, 26 апреля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения обезьяны на ребенка на выставке животных в Архангельске.

    Как информирует региональное отделение СК, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что инцидент произошел в одном из ТЦ Архангельска, где проходила выставка животных. 

    «Одна из обезьян, находившаяся вне специальной клетки, повела себя агрессивно, набросилась на 2-летнего мальчика и укусила его за руку…» — рассказали в СК.

    Ребенок в результате получил рану руки. В настоящее время сотрудники СК проводят необходимые проверки и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, отмечает «Телеканал 360».

    Автор: Федор Веснин
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