Следователи выяснят обстоятельства нападения обезьяны на ребенка в Архангельске

Архангельск, 26 апреля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения обезьяны на ребенка на выставке животных в Архангельске.

Как информирует региональное отделение СК, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что инцидент произошел в одном из ТЦ Архангельска, где проходила выставка животных.

«Одна из обезьян, находившаяся вне специальной клетки, повела себя агрессивно, набросилась на 2-летнего мальчика и укусила его за руку…» — рассказали в СК.

Ребенок в результате получил рану руки. В настоящее время сотрудники СК проводят необходимые проверки и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, отмечает «Телеканал 360».