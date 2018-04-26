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В Дамаске уверены, что помощь РФ с С-300 ослабит амбиции США и Израиля
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    В Дамаске уверены, что помощь РФ с С-300 ослабит амбиции США и Израиля

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    В Дамаске уверены, что помощь РФ с С-300 ослабит амбиции США и Израиля

    Бейрут, 26 апреля. Депутат народного совета и член международного комитета Сирии Ахмад Мерии заявил, что действия РФ по развитию военно-технического потенциала САР ослабят амбиции США и Израиля. Они идут в противовес «навязываемой гегемонии США» и уменьшают вероятность авиаударов со стороны Израиля.

    Напомним, что Генштаб ВС РФ заявил о возможном возвращении к обсуждению поставок С-300 Сирии после авиаударов США, Франции и Великобритании.

    «Я думаю, что сегодня необходимо, и над этим работает российская сторона, не дать США думать, что они могут в любой момент проявить агрессию против Сирии. Насколько я знаю, между двумя странами (РФ и САР) есть договоренности в области военно-технического сотрудничества еще с прошлого века», — заявил сирийский депутат, отметив, что последние события подтолкнули Москву к развитию потенциала сирийской республики.

    Он также не исключил, что Израиль может попытаться уничтожить С-300, если РФ поставит их в Сирию. Мерии убежден — Россия понимает, что ее присутствие на сирийской арене является «противостоянием гегемонии США в регионе». Сейчас идет большая эскалация, направленная против укрепления РФ и Ирана в сирийской республике, добавил он. Именно по этой причине США работают над тем, чтобы ослабить эту роль. В данный момент вся территория САР нуждается в усилении ПВО, резюмировал сирийский депутат.

    Напомним, что во вторник министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что нанесет удар, если Сирия применит против самолетов ВВС Израиля системы С-300, которые могут быть поставлены Россией.

    Автор: Алексей Громов
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