«Чушь какая-то»: Аксенов отреагировал на намерение Киева закрыть порта для судов РФ
Симферополь, 26 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что намерение Украины закрыть свои порта для судов под российским флагом навредит самому Киеву.
Ранее сообщалось, что украинские власти внесли на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложение о запрете перевозок российскими судами во внутренних водах Украины.
Глава Крыма отреагировал на данную идею, отметив, что такое решение станет минусом для самой Украины.
«Я думаю, что они (суда РФ) особо и не заходили, теперь вообще не будут заходить. В первую очередь это минус самой Украине. Только сумасшедший может отказаться, сказать, что нам не нужны суда с грузами, товарами для украинцев. Чушь какая-то», — цитирует РИА Новости Аксенова.