Симферополь, 26 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что намерение Украины закрыть свои порта для судов под российским флагом навредит самому Киеву.

Ранее сообщалось, что украинские власти внесли на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложение о запрете перевозок российскими судами во внутренних водах Украины.

Глава Крыма отреагировал на данную идею, отметив, что такое решение станет минусом для самой Украины.