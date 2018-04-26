Сирия: САА нанесла ракетный удар по позициям боевиков ИГ на юге Дамаска
Дамаск, 26 апреля. Сирийская арабская армия (САА) нанесла ракетный удар по позициям террористов на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.
По данным агентства, САА ведут прямые столкновениям с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в укрепленных районах Хаджар аль-Асвада и Ярмук на юге сирийской столицы. Перед началом штурма правительственные войска нанесли массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям боевиков. Отмечается, что в данных районах САА применили реактивную пусковую установку Golan-1000, а также крупнокалиберную артиллерию.
Накануне сирийская армия прорвала линию обороны боевиков на юге Дамаска, в результате чего были перекрыты пути снабжения террористов в районе Хаджар аль-Асвад.
1 Организация запрещена на территории РФ.