«Готовится к войне»: эксперт объяснил, зачем Порошенко усилил контроль на границе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении контроля на границе страны. По мнению политолога Владимира Киреева, таким образом он готовится к развертыванию полномасштабной войны с Россией.

«Реализация закона позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированные территории Украины», — отметил Петр Порошенко в своем Twitter.

Підписав Закон, яким посилюється контроль за державним кордоном України. Його реалізація дозволить ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням на кордоні, контрольованих прикордонних районах, а також у пунктах в’їзду-виїзду з або до тимчасово окупованої території — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.

«Временно оккупированными территориями», напомним, официальный Киев называет неподконтрольные ему территории Донбасса, а также Крым, вошедший в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к России.

«Подписанный Порошенко закон является очередным шагом к тому, чтобы активизировать военные действия в Донбассе. Но делается это все под предлогом восстановления контроля над границей, который украинская государственная система предъявляет гражданам и мировому сообществу как попытку наведения порядка в стране», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей политолог Владимир Киреев, исследователь политических процессов постсоветского пространства.

По мнению эксперта, на самом деле подписанный Порошенко закон является продолжением американской внешней политики, направленной на формирование угроз для России и новых очагов войны с участием русскоязычных граждан.

«Это вполне укладывается в логику развязывания большой войны, одним из плацдармов которой будет Украина. Другие возможные театры военных действий — бывшие советские республики, имеющие общие границы с Россией. Возможно, это Прибалтика. Возможно, смогут раскачать Грузию. Сирию, конечно, тоже со счетов нельзя снимать. Но Украина — самое опасное для России направление», — считает Владимир Киреев.

Но спонтанного развертывания масштабных военных действий против России не будет, уверен собеседник ФАН.

«Прежде Запад готовит информационную базу для этого. Вернее, он ее уже подготовил, говоря, что тот же Донбасс захвачен «бандитами», и надо его от них освободить. А как скоро произойдет такое «освобождение», зависит не от Порошенко, а от его хозяев в Вашингтоне и Брюсселе», — объяснил Владимир Киреев.

Он добавил, что эскалацию конфликта в Донбассе некоторые эксперты прогнозировали весной-летом этого года.