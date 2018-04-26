Москва, 26 апреля. Израиль пригрозил «не задумываясь» ударить по Тегерану в случае атаки Ирана на Тель-Авив. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман.

«Если Иран нападет на Тель-Авив, в таком случае Израиль не задумываясь ударит по Тегерану и уничтожит все иранские военные объекты, которые угрожают ему в Сирии. Мы не потерпим иранского присутствия там, независимо от цены», — отметил он в интервью саудовскому изданию «Элаф».

Либерман предположил, что «иранский режим» якобы «доживает свои последние дни», а возможный выход США из ядерной сделки приведет к экономическому краху Ирана.

При этом глава израильского оборонного ведомства отметил, что Тель-Авив ни с кем не хочет войны, а Израиль успешно ведет диалог с некими арабскими странами, достигнув с ними понимания в 75% вопросов.

Напомним, во вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани заявил, что Тегеран «накажет Израиль» за воздушный удар 9 апреля по авиабазе Т-4 в Сирии, в результате которого погибли несколько иранских военных советников.