Тимошенко обогнала Порошенко в президентском рейтинге Украины

Киев, 26 апреля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге Украины, согласно результатам опросов, сообщает социологическая группа «Рейтинг».

На сегодняшний день за нее готовы проголосовать 14% украинцев. На втором месте оказался бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко (11%). на третьем — действующий глава государства Петр Порошенко, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и певица Святослава Вакарчук (9%). Далее идут лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8%), шоумен Владимир Зеленский (8%), а также лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович (6%).

Организаторы соцопроса полагают, что, если в 2019 года ситуация не изменится, то выборы на Украине будут проведены в два тура, поскольку ни один из кандидатов не может набрать более 50% голосов.

Отметим, что в опросе, который проводился с 10 по 22 апреля, участвовали 6 тыс. украинцев старше 18 лет. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Среди возможных кандидатов на данный момент называют Олега Ляшко, Юлию Тимошенко, Петра Порошенко, а также депутата Михаила Добкина и бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.