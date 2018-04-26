Там, где скажет президент: Шувалов рассказал, где хочет работать

Москва, 26 апреля. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов прокомментировал предстоящие перестановки в кабинете министров. Шувалов заверил, что будет рад любой работе, которую ему даст президент РФ Владимир Путин.

«Я хочу работать там, где скажет президент», — заявил Шувалов, отвечая на вопрос, хочет ли он попасть в новый состав правительства.

При этом вице-премьер уточнил, что будет рад любой работе, которую даст глава государства.

Напомним, инаугурация президента России состоится 7 мая. После нее действующее правительство России уйдет в отставку. Ранее СМИ сообщили, что последнее заседание кабмина в его нынешнем составе глава правительства Дмитрий Медведев проведет в четверг, 26 апреля.