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Техноблогер Wylsacom заявил о краже в офисе: Взяли самое бестолковое
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    Техноблогер Wylsacom заявил о краже в офисе: Взяли самое бестолковое

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    Техноблогер Wylsacom заявил о краже в офисе: Взяли самое бестолковое

    Москва, 26 апреля. Популярный техноблогер России Валентин Петухов, больше известный как Wylsacom, сообщил о краже в его офисе. По его словам, воры вынесли «все самое бестолковое». 

    «Обнесли студию нам», — констатировал блогер на своей странице в Twitter.

    Он предположил, что похитителем мог быть охранник. 

    «Скорее всего охранник — вчера новый был, — пояснил Петухов. — И в первый же день такой подвиг».

    Он добавил, что дверь в помещение была открыта ключом, а сервер, на который идут записи с камер видеонаблюдения, сломан.

    Блогер отметил, что из офиса пропали смартфон Honor 10, MacBook.

     «Взяли много, но самое бестолковое», — констатировал Wylsacom.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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