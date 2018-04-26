Техноблогер Wylsacom заявил о краже в офисе: Взяли самое бестолковое

Москва, 26 апреля. Популярный техноблогер России Валентин Петухов, больше известный как Wylsacom, сообщил о краже в его офисе. По его словам, воры вынесли «все самое бестолковое».

«Обнесли студию нам», — констатировал блогер на своей странице в Twitter.

Он предположил, что похитителем мог быть охранник.

«Скорее всего охранник — вчера новый был, — пояснил Петухов. — И в первый же день такой подвиг».

Он добавил, что дверь в помещение была открыта ключом, а сервер, на который идут записи с камер видеонаблюдения, сломан.

Блогер отметил, что из офиса пропали смартфон Honor 10, MacBook.