Сирия: САА эксгумирует останки жертв ИГ из массового захоронения на западе Ракки — видео ФАН

В западной части провинции Ракка, где базируются подразделения Сирийской арабской армии (САА), было обнаружено очередное массовое захоронение жертв «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Спецкорреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось запечатлеть на видео процесс эксгумации останков убитых.

Массовое захоронение было найдено на окраине поселка Калиб Имбадж при помощи местной жительницы, которая стала случайным свидетелем того, как террористы ИГИЛ1 закапывали тела сирийских военных в начале осени 2014-го года. Предполагается, что это были солдаты САА, убитые боевиками в конце августа во время штурма военного аэродрома на юге от города Ат-Табка, расположенного неподалеку. Тогда террористам удалось захватить ключевой военный объект и нанести большой урон войскам САР.

В общей могиле, куда террористы бросили тела убитых солдат, были обнаружены останки, по меньшей мере, 25 человек. Необходимо отметить, что это уже четвертое массовое захоронение жертв «Исламского государства», найденное на западе Ракки в районе, контролируемом правительственной армией САР. Кроме того, недавно в самом административном центре нашли могилу, вмещавшую в себя останки около 500 убитых террористами людей, среди них были мирные жители и курдские бойцы Демократических сил Сирии (SDF).

Курды, поддерживаемые США, перехватили контроль над северной половиной региона у боевиков ИГИЛ в ходе операции «Гнев Евфрата», длившейся почти год — с ноября 2016-го года по октябрь 2017-го. За этот период провинция, и прежде всего сам город Ракка, понесли колоссальные разрушения в результате почти ежедневных бомбежек американской коалиции. Правительственным силам САР между тем удалось в короткий срок занять южную половину региона, где располагаются крупные месторождения нефти и газа.

1 Организация запрещена на территории РФ.