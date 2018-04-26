Нацсовет Украины проверит телеканал «Херсон Плюс» из-за показа фильма с Табаковым

Киев, 26 апреля. Нацсовет Украины по вопросам радио и телевещания проверит телеканал «Херсон Плюс» из-за показа фильма «Человек с бульвара Капуцинов» с Олегом Табаковым и Михаилом Боярским. Отметим, что оба актера вошли в список лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности страны.

«Регуляторный орган на заседании 26 апреля рассмотрел результаты мониторинга вещания «Телерадиокомпании Херсон Плюс», город Херсон, многоканальное вещание в МХ-5 (логотип «Херсон Плюс») и принял решение назначить лицензиату внеплановую проверку», — отмечается в сообщении пресс-службы Нацсовета.

Выяснилось, что 1 апреля телеканал «Херсон Плюс» показывал фильм «Человек с бульвара Капуцинов», в котором снимались Табаков и Боярский.

Напомним, что многим российским артистам запретили въезд на Украину из-за того, что они посещали Крым. Минкультуры Украины также обнародовало черный список деятелей культуры РФ, которые якобы «создают угрозу нацбезопасности». В список попали Олег Газманов, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и другие.