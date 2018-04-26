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Столтенберг анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО
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    Столтенберг анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО

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    Столтенберг анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО

    Брюссель, 26 апреля. Главы МИД стран НАТО на встрече в пятницу могут обсудить стремление Украины вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

    Он рассказал журналистам, что НАТО продолжит оказывать политическую поддержку Украине и назвал Киев важным партнером альянса. Кроме того, Столтенберг считает, что министры стран Североатлантического альянса 27 апреля могут обсудить вопрос вступления Украины в НАТО. Он также подчеркнул, что для НАТО важно оказывать политическую и практическую поддержку украинской стороне.

    Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает вести диалог с НАТО на высшем уровне. 

    «Надеюсь, что совместными усилиями и в НАТО, и на двустороннем уровне мы выйдем на разблокирование диалога на высшем уровне между Украиной и альянсом», — заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Столтенберг анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО 

    Автор: Анна Иванова
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