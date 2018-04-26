Столтенберг анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО 

Брюссель, 26 апреля. Главы МИД стран НАТО на встрече в пятницу могут обсудить стремление Украины вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он рассказал журналистам, что НАТО продолжит оказывать политическую поддержку Украине и назвал Киев важным партнером альянса. Кроме того, Столтенберг считает, что министры стран Североатлантического альянса 27 апреля могут обсудить вопрос вступления Украины в НАТО. Он также подчеркнул, что для НАТО важно оказывать политическую и практическую поддержку украинской стороне.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает вести диалог с НАТО на высшем уровне.