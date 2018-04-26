Москва, 26 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Турция приобретет системы ПВО у стран-членов Североатлантического Альянса.

Столтенберг заявил, что турецкие власти вправе самостоятельно принимать решение о приобретении систем ПВО. Об этом генсекретарь альянса заявил на пресс-конференции.

«Это национальное решение [государств НАТО], какие военные возможности приобретать, однако ряд стран НАТО выразил озабоченность этим фактом», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Столтенберг также добавил, что приветствует тот факт, что Турция обсуждает с США возможность приобретения американские систем «Патриот», а также согласилась сотрудничать с Францией и Италией касательно покупки их комплексов SAMP/T.