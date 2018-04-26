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Генсек НАТО надеется, что Турция купит системы ПВО у стран-членов альянса
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    Генсек НАТО надеется, что Турция купит системы ПВО у стран-членов альянса

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    Генсек НАТО надеется, что Турция купит системы ПВО у стран-членов альянса

    Москва, 26 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Турция приобретет системы ПВО у стран-членов Североатлантического Альянса.

    Столтенберг заявил, что турецкие власти вправе самостоятельно принимать решение о приобретении систем ПВО. Об этом генсекретарь альянса заявил на пресс-конференции.

    «Это национальное решение [государств НАТО], какие военные возможности приобретать, однако ряд стран НАТО выразил озабоченность этим фактом», — цитирует ТАСС Столтенберга.

    Столтенберг также добавил, что приветствует тот факт, что Турция обсуждает с США возможность приобретения американские систем «Патриот», а также согласилась сотрудничать с Францией и Италией касательно покупки их комплексов SAMP/T.

    Автор: Дарья Смолина
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