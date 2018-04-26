Dongfeng привезет в Россию два новых кроссовера

Пекин, 26 апреля. Китайская автомобильная компания Dongfeng представила на автосалоне в Пекине два новых SUV: ориентированный на молодую аудиторию DFM AX4 и семейный Dongfeng 580. Оба внедорожника в скором времени появятся на российском рынке.

По имеющимся данным, моторная гамма DFM AX4 представлена 1,6-литровым атмосферным двигателем и 1,4-литровым агрегатом с турбонаддувом.

Отмечается, что модель построена на платформе DF1, в настройке которой принимали участие инженеры PSA. Автомобиль оборудован светодиодной двухуровневой оптикой, хромированной отделкой вокруг противотуманной системы и задних фар.

Сообщается, что концерн планирует вывести на российский рынок новый семиместный Dongfeng 580. Кроссовер доступен с 1,8-литровым двигателем мощностью до 132 лошадиных сил и 1,5-литровым двигателем производительностью 150 лошадиных сил. Первый агрегат работает в тандеме с 5-диапазонной механической коробкой передач, второй — с вариатором или механической коробкой передач на шесть скоростей.

О стоимости новинки на данный момент не сообщается.