Комитет Совфеда по обороне одобрил законопроект об ответных санкциях

Москва, 26 апреля. Законопроект об ответных санкциях отвечает интересам России и способствует укреплению ее территориальной целостности. К такому выводу пришел комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Проект федерального закона отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению территориальной целостности и безопасности РФ, а также противодействию дестабилизации в России», — говорится в отзыве на законопроект.

Напомним, что в мае Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США. Документ дает возможность правительству принять 16 ответных мер, включая запрет на ввоз в Россию иностранной сельскохозяйственной, алкогольной, табачной и фармакологической продукции.

Кроме того, ответными мерами может стать запрет на экспорт редкоземельных металлов, приостановление сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

США в апреле расширили список санкций против России, добавив в черный список ряд компаний и граждан. В частности, под ограничительные меры попали «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска.