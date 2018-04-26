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Комитет Совфеда по обороне одобрил законопроект об ответных санкциях
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    Комитет Совфеда по обороне одобрил законопроект об ответных санкциях

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    Комитет Совфеда по обороне одобрил законопроект об ответных санкциях

    Москва, 26 апреля. Законопроект об ответных санкциях отвечает интересам России и способствует укреплению ее территориальной целостности. К такому выводу пришел комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

    «Проект федерального закона отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению территориальной целостности и безопасности РФ, а также противодействию дестабилизации в России», — говорится в отзыве на законопроект.

    Напомним, что в мае Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США. Документ дает возможность правительству принять 16 ответных мер, включая запрет на ввоз в Россию иностранной сельскохозяйственной, алкогольной, табачной и фармакологической продукции.

    Кроме того, ответными мерами может стать запрет на экспорт редкоземельных металлов, приостановление сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

    США в апреле расширили список санкций против России, добавив в черный список ряд компаний и граждан. В частности, под ограничительные меры попали «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска.

     

    Автор: Антон Соколов
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