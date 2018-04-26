СБУ перекрыла канал контрабанды оружия из США и Европы
Киев, 26 апреля. Служба безопасности Украины отчиталась об успешной операции по пресечению деятельности ОПГ, занимавшейся контрабандой и продажей оружия, завезенного из ЕС и США.
Злоумышленники, которых арестовали в Одессе, заказывали комплектующие к стрелковому оружию посредством почтовых сервисов, после чего собирали и продавали его.
«Двое жителей областного центра организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию», — отмечается в комментарии СБУ.
В Службе безопасности уточнили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.
Напомним, в марте стало известно, что в ЛНР раскрыли крупный канал поставки оружия на Украину из Донбасса.