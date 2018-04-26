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СБУ перекрыла канал контрабанды оружия из США и Европы
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    СБУ перекрыла канал контрабанды оружия из США и Европы

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    СБУ перекрыла канал контрабанды оружия из США и Европы

    Киев, 26 апреля. Служба безопасности Украины отчиталась об успешной операции по пресечению деятельности ОПГ, занимавшейся контрабандой и продажей оружия, завезенного из ЕС и США.

    Злоумышленники, которых арестовали в Одессе, заказывали комплектующие к стрелковому оружию посредством почтовых сервисов, после чего собирали и продавали его.

    «Двое жителей областного центра организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию», — отмечается в комментарии СБУ.

    В Службе безопасности уточнили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

    Напомним, в марте стало известно, что в ЛНР раскрыли крупный канал поставки оружия на Украину из Донбасса. 

    Автор: Федор Веснин
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