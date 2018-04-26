Меню
Технологии
Сирия: военный эксперт объяснил, какую информацию можно выкачать из сбитых «Томагавков»
Общество
Синоптики рассказали, какие неприятности ждут москвичей на майские праздники
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: военный эксперт объяснил, какую информацию можно выкачать из сбитых «Томагавков»

    313

    Какую информацию можно выкачать из сбитых «умных» ракет США, объяснил военный эксперт

    Сбитые системой ПВО Сирии американские «умные» ракеты изучаются российскими военными. Российский Генштаб продемонстрировал журналистам обломки американских, британских и французских крылатых ракет, выпущенных по Сирии Соединенными Штатами их союзниками в ходе атаки в середине апреля. По мнению военного эксперта, заведующего кафедрой Российского экономического университета Андрея Кошкина, исследование «плененных» американских ракет важно больше с историко-политической, чем с военно-технической точки зрения — атака выявила слабые места «Томагавков», которые массово сбивались сирийской ПВО, укомплектованной еще системами советского производства.

    «Две американские ракеты, попавшие к нам в руки, оказались вообще неразорвавшимися, а только слегка деформированными, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Откровенно говоря, эти «умные» ракеты просто «сели» на чужую территорию, которую их послали атаковать. Все это немного похоже на анекдот. Конечно, сбитые ракеты, благодаря нашим сирийским союзникам, сразу попали в руки оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. И теперь у наших военных будет возможность полнее понять, в каком состоянии на сегодняшний день находятся перспективные вооружения Соединенных Штатов Америки».

    И похвастать Вашингтону тут особо нечем, отметил эксперт. Меньшая часть американских ракет попала в цель, остальные были или сбиты, или просто упали на территорию Сирии, не разорвавшись.

    «Умные» ракеты просто «сели» на чужую территорию, которую их послали атаковать. Все это немного похоже на анекдот

    «Еще один важный момент заключается в том, что в наше время постоянно идет изучение перспективного развития техники и вооружений, в частности ракет. Так что исследование американских ракет в определенной степени должно стимулировать наше собственное понимание того, где и на каком уровне находится боеспособность и модернизация наших ракет, чтобы сравнить с тем, как с этим обстоит дело у наших «партнеров», — отметил Кошкин. — Мы сможем провести сравнительный анализ и посмотреть, какие узлы, какие решения для ракет будущего — настоящих умных ракет, а не декларируемых — нам надо перенять, чтобы всегда быть впереди военно-технической мысли».

    Впрочем, и здесь американцы вряд ли нас чем-то удивят, подчеркнул военный эксперт.

    «Не думаю, что при изучении американских обломков мы сможем почерпнуть что-то принципиально новое, — отметил собеседник ФАН. — Нет никаких оснований говорить, что мы заполучили в свои руки некое сверхсекретное оружие, или что американцы владеют каким-то суперсовременным вооружением, наподобие того, которое надеялся создать Гитлер в конце войны. Раз уж наши сирийские союзники старыми советскими ПВО посбивали 80% ракет США, то, конечно, вряд ли американские системы будут для нас каким-то новаторским чудом, которое мы тут же будем копировать. Скорее всего, мы посмотрим, как у них это делается, какие есть подходы, проанализируем… Это хорошее учебно-методическое пособие для наших специалистов, которые создают новую технику и успешно ее эксплуатируют».

    Российский Генштаб получил для изучения фрагменты американских «умных» ракет

    «Так что на сегодня, думаю, анализ американских «умных» ракет имеет скорее историко-политическую составляющую, нежели военно-техническую», — подчеркнул Андрей Кошкин.

    Ранее российские военные сообщили, что большую часть выпущенных США и Великобританией ракет сбили сирийские ПВО, а часть «Томагавков» в полете просто сломалась. В итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105, отметили в российском Генштабе.

    На выставке переданных Сирией сбитых остатков вооружений коалиции были продемонстрированы части американских ракет морского базирования «Томагавк», а также британские и французские крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.

    Удар по Сирии США и их союзники нанесли 14 июня, использовав в качестве предлога якобы имевшую место «химическую атаку» в городе Дума под Дамаском. Москва утверждает, что никакой атаки не было, а видео якобы «последствий» применения химоружия носило постановочный характер.

    Автор: Олег Бекетов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    59
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    1816
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    5838
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    976