Сирия: военный эксперт объяснил, какую информацию можно выкачать из сбитых «Томагавков»

Сбитые системой ПВО Сирии американские «умные» ракеты изучаются российскими военными. Российский Генштаб продемонстрировал журналистам обломки американских, британских и французских крылатых ракет, выпущенных по Сирии Соединенными Штатами их союзниками в ходе атаки в середине апреля. По мнению военного эксперта, заведующего кафедрой Российского экономического университета Андрея Кошкина, исследование «плененных» американских ракет важно больше с историко-политической, чем с военно-технической точки зрения — атака выявила слабые места «Томагавков», которые массово сбивались сирийской ПВО, укомплектованной еще системами советского производства.

«Две американские ракеты, попавшие к нам в руки, оказались вообще неразорвавшимися, а только слегка деформированными, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Откровенно говоря, эти «умные» ракеты просто «сели» на чужую территорию, которую их послали атаковать. Все это немного похоже на анекдот. Конечно, сбитые ракеты, благодаря нашим сирийским союзникам, сразу попали в руки оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. И теперь у наших военных будет возможность полнее понять, в каком состоянии на сегодняшний день находятся перспективные вооружения Соединенных Штатов Америки».

И похвастать Вашингтону тут особо нечем, отметил эксперт. Меньшая часть американских ракет попала в цель, остальные были или сбиты, или просто упали на территорию Сирии, не разорвавшись.

«Еще один важный момент заключается в том, что в наше время постоянно идет изучение перспективного развития техники и вооружений, в частности ракет. Так что исследование американских ракет в определенной степени должно стимулировать наше собственное понимание того, где и на каком уровне находится боеспособность и модернизация наших ракет, чтобы сравнить с тем, как с этим обстоит дело у наших «партнеров», — отметил Кошкин. — Мы сможем провести сравнительный анализ и посмотреть, какие узлы, какие решения для ракет будущего — настоящих умных ракет, а не декларируемых — нам надо перенять, чтобы всегда быть впереди военно-технической мысли».

Впрочем, и здесь американцы вряд ли нас чем-то удивят, подчеркнул военный эксперт.

«Не думаю, что при изучении американских обломков мы сможем почерпнуть что-то принципиально новое, — отметил собеседник ФАН. — Нет никаких оснований говорить, что мы заполучили в свои руки некое сверхсекретное оружие, или что американцы владеют каким-то суперсовременным вооружением, наподобие того, которое надеялся создать Гитлер в конце войны. Раз уж наши сирийские союзники старыми советскими ПВО посбивали 80% ракет США, то, конечно, вряд ли американские системы будут для нас каким-то новаторским чудом, которое мы тут же будем копировать. Скорее всего, мы посмотрим, как у них это делается, какие есть подходы, проанализируем… Это хорошее учебно-методическое пособие для наших специалистов, которые создают новую технику и успешно ее эксплуатируют».

«Так что на сегодня, думаю, анализ американских «умных» ракет имеет скорее историко-политическую составляющую, нежели военно-техническую», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Ранее российские военные сообщили, что большую часть выпущенных США и Великобританией ракет сбили сирийские ПВО, а часть «Томагавков» в полете просто сломалась. В итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105, отметили в российском Генштабе.

На выставке переданных Сирией сбитых остатков вооружений коалиции были продемонстрированы части американских ракет морского базирования «Томагавк», а также британские и французские крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.

Удар по Сирии США и их союзники нанесли 14 июня, использовав в качестве предлога якобы имевшую место «химическую атаку» в городе Дума под Дамаском. Москва утверждает, что никакой атаки не было, а видео якобы «последствий» применения химоружия носило постановочный характер.