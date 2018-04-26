Столтенберг ждет от Украины и Венгрии быстрого устранения разногласий

Брюссель, 26 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ждет от Венгрии и Украины быстрого разрешения разногласий.

Столтенберг подтвердил, что Североантлантический альянс не смог провести комиссию Украина-НАТО на министерском уровне. Он пояснил, что Венгрия блокирует комиссию из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам.

«Украине и Венгрии предстоит самим решить эти вопросы, — заметил представитель военно-политического альянса, — и я рассчитываю, что они сделают это быстро».

Напомним, Венгрия возмущена намерением Киева запретить национальным меньшинствам использовать родной язык на Украине.