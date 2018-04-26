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Стартовало голосование за слоган сборной России на ЧМ-2018
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    Стартовало голосование за слоган сборной России на ЧМ-2018

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    Стартовало голосование за слоган сборной России на ЧМ-2018

    Москва, 26 апреля. Голосование за девиз сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года стартовало на официальном сайте турнира.

    Болельщикам необходимо проголосовать за понравившийся вариант из трех – «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Слоган, который станет победителем голосования, будет украшать автобус команды.

    Стоит отметить, что до 14 мая будут выбраны девизы и для других команд-участников чемпионата мира по футболу. Выбранные слоганы нанесут на автобусы сборных команд.

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матч за третье место состоится в Петербурге, а в Москве сыграют за первое место.

    Автор: Дарья Смолина
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