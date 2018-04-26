26 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | РФ обошла США и ряд стран ЕС по эффективности правительств

Россия обошла США и ряд стран ЕС в рейтинге эффективности правительств
Россия обошла европейские государства и Соединенные Штаты в рейтинге эффективности работы правительств и заняла 16-е место. Об этом свидетельствуют данные масштабного социологического опроса жителей планеты, который посвящен результатам минувшего года и оценке гражданами деятельности правительств. Первое место в списке заняли Филиппины, второе досталось Вьетнаму, а «бронза» рейтинга ушла к Индии. Что касается европейских стран, то здесь наиболее высоко оказались Албания — 17-е место, следом идет Сербия — 18-е место. Соединенные Штаты заняли 41-ую строчку рейтинга.
В Пентагоне заявили, что санкции против РФ создали проблемы для безопасности США
Министр обороны США Джеймс Мэттис поставил под сомнение эффективность закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Документ включает в себя ряд положений, направленных и против России.
«Я рассчитываю на работу с Конгрессом для противодействия возможным последствиям для национальной безопасности, созданным этим документом. Для нас важно иметь возможность делать гибкие исключения, в противном случае мы лишим себя возможности действовать в наших же интересах…», — заявил Мэттис.
Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации
Специалисты провели статические и динамические тесты автодорожной части Крымского моста. Они засвидетельствовали надежность несущих конструкций и их готовность к вводу в регулярное использование. Заключение экспертов обнародовали в информационном центре «Крымский мост». Отмечается, что это финишная фаза контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией. Известно, что данные мероприятия проводились специализированным научно-исследовательским институтом на протяжении нескольких недель.
Главы МИД России, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии в Москве 28 апреля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, его коллега из Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф проведут встречу по сирийскому урегулированию в Москве 28 апреля. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции. Министры иностранных дел стран-гарантов на платформе «Астана» обсудят механизмы реализации соглашений по Сирии, достигнутых в Астане, и дальнейшие шаги.