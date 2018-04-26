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Режиссер Шахназаров заинтригован предстоящей на инаугурации речью Путина
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    Режиссер Шахназаров заинтригован предстоящей на инаугурации речью Путина

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    Режиссер Шахназаров заинтригован предстоящей на инаугурации речью Путина

    Москва, 26 апреля. Глава кинокомпании «Мосфильм» и режиссер Карен Шахназаров рассказал о планах посетить церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

    «Я пойду на инаугурацию, я два раза был у Владимира Владимировича и один раз – у Бориса Николаевича Ельцина», — рассказал кинематографист агентству РИА Новости.

    Шахназаров признался, что заинтригован предстоящим выступлением президента на церемонии. Режиссер выразил надежду, что Путин может сделать какие-то важные заявления.

    Отмечается, что приглашения на инаугурацию Владимира Путина также получили известные дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные. Однако Аскольд в это время будет в Бразилии, но его обратно должен посетить мероприятие.

    Автор: Дима Оленин
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