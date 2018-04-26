Брюссель, 26 апреля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продолжить санкционное давление на Пхеньян. С такой политикой он связал прогресс в проблеме КНДР.

Столтенберг отметил, что НАТО приветствует заявление Северной Кореи о приостановке ядерных и ракетных испытаний, однако политика давления в отношении КНДР, по его мнению, должна сохраняться.

«Я думаю, что важно продолжать поддерживать усилия по поиску мирного решения (на Корейском полуострове). Прогресс, который мы наблюдали в последнее время, связан как раз с тем сильным давлением, оказанным на КНДР, в том числе посредством санкций ООН», — заявил генсек организации.

Дальнейшее санкционное давление на Пхеньян, считает Столтенберг, заставит северокорейские власти предпринять конкретные шаги.

Напомним, в прошлую субботу северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что КНДР замораживает проведение ядерных испытаний. Кроме того, в настоящее время Северная Корея и Южная Корея взяли курс на сближение. На 27 апреля назначен межкорейский саммит.

Санкционный режим в отношении Пхеньяна был усилен по инициативе США после того, как КНДР в конце прошлого года провела испытания очередной баллистической ракеты. При этом Москва неоднократно обращала внимание на то, что политика санкций не поможет усадить Северную Корею за стол переговоров.