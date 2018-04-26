Познакомились с «Красухой»: эксперт прокомментировал жалобы США на российские РЭБ в Сирии

Противники США в Сирии активно применяют против американских летающих батарей поддержки подразделений сухопутных войск AC-130 средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такое мнение высказал глава командования специальных операций Вооруженных сил США (SOCOM) генерал Реймонд Томас.

«В настоящий момент в Сирии мы находимся в наиболее агрессивной среде радиоэлектронной борьбы со стороны наших противников. Они проверяют нас на прочность ежедневно, подавляют наши коммуникации и выводят из строя наши AC-130 и так далее», — добавил американский офицер.

По мнению военного эксперта Центра Стратегической Конъюнктуры Владимира Неелова, говоря о противнике, способном ставить настолько мощные радиоэлектронные помехи, что из строя выходят американские военные самолеты и другая высокотехнологичная техника, представитель Пентагона имеет в виду именно Российскую Федерацию.

«Если говорить о Сирии, то действительно серьезными средствами радиоэлектронной борьбы там сейчас обладает только Россия. Соответственно только российские комплексы РЭБ могут непосредственно угрожать американским силам и средствам, поэтому здесь в принципе все очевидно. Москва открыто не называется, но все мы понимаем, что подразумевается именно она и что следует читать между строк. Помимо России и Китая, который не представлен в САР, такими средствами могут обладать только партнеры США по НАТО», — поясняет ситуацию военный аналитик.

В свою очередь эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что ССО США впервые столкнулись с равным противником, который обладает серьезными средствами РЭБ, чего не было ни в Ираке, ни в Афганистане.

«В настоящее время в Сирии может находиться четвертое поколение комплексов радиоэлектронной борьбы «Красуха» от ВНИИ «Градиент». Возможности комплекса я назвать не могу, потому что они засекречены, однако они позволяют глушить все современные радиолокационные станции, БПЛА и, возможно даже, бортовые системы АС-130. И вот американцы познакомились с «Красухой», мы видим, что она им не понравилась, но нас это не должно волновать», — сказал военный аналитик.

В свою очередь Неелов считает, что заявление Томаса можно расценивать как попытку придать значимость работы командования специальных операций ВС США (SOCOM), солдатам которого якобы приходится работать в очень сложной среде.

«Таким образом, он говорит, что мы действуем в сложной среде, выполняем сложную задачу в очень сложных условиях. Соответственно вы понимаете, что мы находимся на передовой и в связи с этим несем определенные издержки, иногда потери. Он пытается повысить значимость своего ведомства. Но если говорить глобально — это новая попытка уколоть Москву, обвинив ее в создании препятствий для работы американских военных», — заключил эксперт.

В настоящее время на деятельность SOCOM запрошено у Конгресса $13,6 млрд долларов — самая большая сумма за все время существования американского спецназа. В минувшем году бюджет ведомства составил $11,8 млрд, в 2018 — уже 12,6 млрд. В подчинении Томаса находятся 70 тысяч «зеленых беретов» «Дельты» и бойцов Navy SEAL.