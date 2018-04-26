Ждите беды: Олейник отреагировал на идею Порошенко устроить технопарк в Чернобыле

Зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна стать местом развития современных технологий. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года. Чернобыль навсегда останется незаживающей раной на сердце страны, на сердцах миллионов людей… И сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений», — пишет Порошенко.

Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.



Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.

По мнению украинского политика Владимира Олейника, заявление — очередная пустышка. В интервью Федеральному агентству новостей он отметил, что народ Порошенко уже не верит.

«Я отношусь к тем, кто не верит украинскому президенту, — отмечает Олейник. — Все, что он говорит, надо читать наоборот. Он говорит о территории новых технологий, а сам оборудует место для скопления ядерных отходов. Если Порошенко говорит о чем-то хорошем, — ждите беды. Нет ему веры. Все его слова — пустышки. Он не выполнил ни одно свое обещание».

Олейник подчеркнул: в отношении места, все вопросы, касающиеся Чернобыльской атомной электростанции, нужно решать конструктивно, а не строить иллюзий.

«По идее, в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС нужно ставить вопросы, — считает политик. — Например, о том, как сделать зону отчуждения пригодной для проживания людей и для ведения сельского хозяйства. Кроме того, живы еще те, кто принимал участие в ликвидации последствий взрыва. Почему они не получают ничего от государства? Им ведь полагается помощь хотя бы в лечении. Вот какие задачи надо решать. Но об этом же не говорят украинские власти. А все потому. Что деньги на это уже разворовали. По сути, Порошенко сейчас продает мечту. Больше он ничего не может. Черчилль в свое время, делая пометки к докладу, у одного из пунктов приписал от руки: «Аргумент слаб. Надо усилить голосом». Вот этим сейчас и занимается Порошенко. Он продает ложь».



Ранее украинские власти сообщали о том, что зона отчуждения пользуется у туристов все большей популярностью.

Напомним, сегодня 32-я годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. После взрыва на одном из энергоблоков от радиации на Украине пострадали 12 областей — в общей сложности 50 тысяч квадратных километров территории. Загрязненными оказались и 19 российских регионов с населением 2,6 миллионов человек.