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«Привыкли к Голливуду»: эксперт объяснил, почему Пентагон обеспокоен высокоточным оружием РФ
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    «Привыкли к Голливуду»: эксперт объяснил, почему Пентагон обеспокоен высокоточным оружием РФ

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    «Привыкли к Голливуду»: эксперт объяснил, почему Пентагон обеспокоен высокоточным оружием РФ

    Москва, 26 апреля. Беспокойство военного руководства Пентагона за безопасность морпехов США на зарубежных базах, о котором упомянул в ходе слушаний в Сенате США командующий Корпусом морпехов генерал Роберт Неллер, вполне объяснимо, считает военный эксперт Владимир Язиков. За последние 20 лет, напомнил эксперт, Россия и Китай догнали и частично перегнали Пентагон в области высокоточных вооружений, лишив Соединенные Штаты статуса наиболее передовой в технологическом отношении военной державы мира.

    По словам подполковника запаса Язикова, в Соединенных Штатах даже военные «привыкли к Голливуду», где постоянно используются штампы и в фильмах 3–5 человек разносят «в щепки» даже могучие инопланетные армады. А в реальности, как показал недавний ракетный удар по Сирии, американские «умные ракеты» оказались далеко не столь эффективны, как в это хотели бы верить в Пентагоне.

    «Привыкли к Голливуду»: эксперт объяснил, почему Пентагон обеспокоен высокоточным оружием РФ

    «Операция в Сирии наглядно показала, как летают наши ракеты, а как летают «умные» американские «Томагавки». По сообщениям с места, какие-то были сбиты, а часть из них упала сама по себе», — отметил эксперт.

    Обеспокоенность Штатов в связи с появлением в России и Китае новых вооружений является вполне естественной  — ведь даже Саудовская Аравия начала приобретать нашу продукцию, в то время как раньше покупала ее только у США.

    «Теперь, когда в России  и Китае появляются новые образцы техники, а последние уже приняли на вооружение самолет пятого поколения [китайский малозаметный многоцелевой истребитель Chengdu J-20 — прим. ФАН], и, конечно, они обеспокоены», — приводит «Политэксперт» слова военного.

    «Привыкли к Голливуду»: эксперт объяснил, почему Пентагон обеспокоен высокоточным оружием РФ

    Язиков отметил, что Россия и Китай еще не раз удивят американцев новыми разработками — ведь многие проектируемые сейчас системы остаются секретными долгое время после появления.

    Автор: Валентин Меликов
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