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Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 12 апреля
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    Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 12 апреля

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    Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 12 апреля

    Москва, 26 апреля. Курс доллара в четверг впервые с 12 апреля превысил 63 рубля. На торгах Московской биржи американская валюта выросла на 68 копеек.

    По данным торгов, стоимость доллара 26 апреля составила 63,04 рубля. При этом курс евро в четверг к 11.03 утра по Москве поднялся на 55 копеек, достигнув 76,46 рубля. Отмечается, что сначала на торгах в четверг рубль укреплялся.

    В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на торгах лондонской биржи ICE выросла на 0,2%. Цена достигла 74,17 доллара за баррель.

    Напомним, курс рубля на международном валютном рынке снизился после того, как в апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

    Автор: Василий Котов
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