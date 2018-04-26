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Политика
Глава МИД Армении прилетел в Москву для переговоров на высоком уровне
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    Глава МИД Армении прилетел в Москву для переговоров на высоком уровне

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    Глава МИД Армении прилетел в Москву для переговоров на высоком уровне

    Москва, 26 апреля. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян вместе с делегацией парламентариев прилетел в Москву, сообщили дипломатические источники.

    «Глава МИД Армении уже прибыл в российскую столицу, причем он находится в Москве вместе с делегацией парламентариев», — приводит слова дипломатических источников ТАСС.

    Отмечается, что Налбандян намерен провести переговоры на высоком уровне. По некоторым данным, встреча будет закрытой и будет посвящена текущей ситуации в Армении.

    Глава МИД Армении прилетел в Москву для переговоров на высоком уровне

    Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с армянским коллегой Арменом Саркисяном.

    Автор: Катерина Тимошенская
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