Глава МИД Армении прилетел в Москву для переговоров на высоком уровне

Москва, 26 апреля. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян вместе с делегацией парламентариев прилетел в Москву, сообщили дипломатические источники.

«Глава МИД Армении уже прибыл в российскую столицу, причем он находится в Москве вместе с делегацией парламентариев», — приводит слова дипломатических источников ТАСС.

Отмечается, что Налбандян намерен провести переговоры на высоком уровне. По некоторым данным, встреча будет закрытой и будет посвящена текущей ситуации в Армении.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с армянским коллегой Арменом Саркисяном.