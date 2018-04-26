Глава МИД Армении прилетел в Москву для переговоров на высоком уровне
Москва, 26 апреля. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян вместе с делегацией парламентариев прилетел в Москву, сообщили дипломатические источники.
«Глава МИД Армении уже прибыл в российскую столицу, причем он находится в Москве вместе с делегацией парламентариев», — приводит слова дипломатических источников ТАСС.
Отмечается, что Налбандян намерен провести переговоры на высоком уровне. По некоторым данным, встреча будет закрытой и будет посвящена текущей ситуации в Армении.
Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с армянским коллегой Арменом Саркисяном.