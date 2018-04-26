Эксперт отреагировал на отказ США верить, что Россия заполучила в Сирии «Томагавки»

Председатель Пентагона Эрик Паон назвал заявление российского Генштаба об американских ракетах, которые доставлены в Москву из Сирийской Арабской Республики (САР), дезинформацией. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее российское министерство обороны показало обломки ракет, которые были выпущены Соединенными Штатами, Великобританией и Францией по САР, в том числе «Томагавк», который не долетел до цели из-за поломки.

«Что касается «Томагавков», мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российских государственных СМИ», — заявил Паон, комментируя брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского.

Кроме того, он назвал «абсурдными» заявления, которые касаются выбора международной коалицией целей в САР.

Отрицание

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что никто не хочет признавать свои ошибки. Тем более, что тут речь идет сразу о двух серьезных просчетах: во-первых, их «умные», «новые», «хорошие» ракеты оказались не столь уж умными и хорошими, раз они упали в целостности и сохранности. То есть даже не были сбиты.

«Во-вторых, они попали в руки, как у нас говорили во времена прошлой холодной войны, наиболее предполагаемого противника, который сейчас охотно демонстрирует свидетельства того. Но это, в конце концов, работа военных пропагандистов в подобных случаях — все отрицать до последнего, пока их носом не тыкнут. Впрочем, я уже догадываюсь, как они будут оправдываться, если им все же придется признать потерю ракет. Они, конечно, ужасно не любят признавать, что их ракеты не самые «умные», что они тоже сбиваются, что их самолеты постоянно подвергаются радиоэлектронному противодействию при полетах над Сирией. Но только в одном случае они признают это и даже с неким удовольствием — если в этом можно обвинить Россию», — пояснил Дмитрий Родионов.

Так, напомнил эксперт, недавно они жаловались, что российские средства РЭБ глушат их замечательные беспилотники. Срабатывает двойная логика: с одной стороны, они все время хвастаются, что их армия — самая сильная, их технологии — самые передовые, но потом приходят такие ужасные «русские», которые все портят. И тут акцент делается именно на то, что это ужасные русские, а вовсе не на то, что их техника, оказывается, весьма уязвима. Последнее отходит на второй план, «оттеняется» потоком антироссийской пропаганды.