Эксперт отреагировал на отказ США верить, что Россия заполучила в Сирии «Томагавки»
Председатель Пентагона Эрик Паон назвал заявление российского Генштаба об американских ракетах, которые доставлены в Москву из Сирийской Арабской Республики (САР), дезинформацией. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Ранее российское министерство обороны показало обломки ракет, которые были выпущены Соединенными Штатами, Великобританией и Францией по САР, в том числе «Томагавк», который не долетел до цели из-за поломки.
«Что касается «Томагавков», мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российских государственных СМИ», — заявил Паон, комментируя брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского.
Кроме того, он назвал «абсурдными» заявления, которые касаются выбора международной коалицией целей в САР.
Отрицание
Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что никто не хочет признавать свои ошибки. Тем более, что тут речь идет сразу о двух серьезных просчетах: во-первых, их «умные», «новые», «хорошие» ракеты оказались не столь уж умными и хорошими, раз они упали в целостности и сохранности. То есть даже не были сбиты.
«Во-вторых, они попали в руки, как у нас говорили во времена прошлой холодной войны, наиболее предполагаемого противника, который сейчас охотно демонстрирует свидетельства того. Но это, в конце концов, работа военных пропагандистов в подобных случаях — все отрицать до последнего, пока их носом не тыкнут. Впрочем, я уже догадываюсь, как они будут оправдываться, если им все же придется признать потерю ракет. Они, конечно, ужасно не любят признавать, что их ракеты не самые «умные», что они тоже сбиваются, что их самолеты постоянно подвергаются радиоэлектронному противодействию при полетах над Сирией. Но только в одном случае они признают это и даже с неким удовольствием — если в этом можно обвинить Россию», — пояснил Дмитрий Родионов.
Так, напомнил эксперт, недавно они жаловались, что российские средства РЭБ глушат их замечательные беспилотники. Срабатывает двойная логика: с одной стороны, они все время хвастаются, что их армия — самая сильная, их технологии — самые передовые, но потом приходят такие ужасные «русские», которые все портят. И тут акцент делается именно на то, что это ужасные русские, а вовсе не на то, что их техника, оказывается, весьма уязвима. Последнее отходит на второй план, «оттеняется» потоком антироссийской пропаганды.
«В случае с «томагавками» я уверен, что если они и признают их потерю, то будут упирать на то, что они были посажены при помощи российских систем, а то и вовсе при непосредственном участии россиян. Впрочем, для представителей Пентагона гораздо важнее убедить собственный конгресс в том, что «все хорошо, прекрасная маркиза», чем даже потенциальных покупателей их оружия, ведь от этого напрямую зависит их финансирование. Мы видим, что иногда им все же приходится признавать свою уязвимость, а иногда и вовсе ее преувеличивать, как и силы противника. Командующий корпусом морской пехоты на слушаниях в сенате признает уязвимость его подразделений перед российским высокоточным оружием.
А что ему остается? Ведь случись что — с него спросят по полной, а так он может еще денег попросить на укрепление обороноспособности. Даже если принять на веру версию, что обстрел Сирии был совершен исключительно для «выпуска пара» и американские ракетчики намеренно халтурили, задача пропаганды — до конца стоять на своем: все цели поражены, потерь нет, наши ракеты — лучшие. Так что, видимо, придется после всестороннего изучения эти ракеты привезти на какую-нибудь международную площадку, чтобы публично продемонстрировать всему миру. Тогда они не смогут сказать, что кадры постановочные», — резюмировал Дмитрий Родионов.