Моряки с арестованного в ОАЭ танкера пожаловались на нехватку воды и припасов

Москва, 26 апреля. Члены экипажа российского танкера Crystal East, арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали, как под палящим солнцем, без лекарств и с малым количеством воды и припасов ожидают решения суда.

«У нас сразу нескольким людям нужна квалифицированная медицинская помощь. 22 апреля местные врачи провели осмотр экипажа, выдали необходимые лекарства. Но, во-первых, они уже кончаются, во-вторых – нужно именно лечение в больнице, – заявил в интервью «Комсомольской Правде» второй механик танкера Олег Юшин.

По его словам, главной причиной плохого самочувствия членов экипажа является невыносимая жара (до 47 градусов), а также недостаточные запасы питьевой воды.

«Воды немного осталось. Провизии – постольку-поскольку. Дело в том, что топлива на судне нет, из-за этого никакие системы жизнеобеспечения не работают. Ни холодильников, ничего. В такой жаре все очень быстро портится. Каждый день нам приходится часть продуктов просто выбрасывать, – объяснил Юшин.

Напомним, в среду судно Crystal East, находящееся всего в нескольких километрах от берега Саудовской Аравии, подало сигнал бедствия, чтобы привлечь внимание к тяжелой ситуации на борту. Как сообщил директор обанкротившейся компании «Находка Портбункер», которой принадлежит судно, на сигнал SOS с танкера никто особо не отреагировал.

Отметим, арестованный за долги Crystal East находится в ОАЭ с лета прошлого года. В декабре семеро членов экипажа вернулись в Россию, а им на смену прислали новый экипаж, который в настоящее время и находится на борту танкера.