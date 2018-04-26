Звезда «Сватов» и «Слуги народа» скончался в Киеве

Киев, 26 апреля. Народный артист Украины Олег Треповский ушел из жизни в возрасте 52 лет.

Олег Треповский скончался 25 апреля в Киеве, сообщает «Медианяня». На данный момент причина смерти не уточняется.

Олег Треповский сыграл в сериалах «Сваты», «Девять жизней Нестора Махно», «Сашка», «Слуга народа». В прошлом году Треповский был номинирован на премию «Золотая Дзига» за лучшую мужскую роль в фильме «Голден лав». Актер окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, курс М.Ю.Резниковича. После обучения он служил в Театре русской драмы имени Леси Украинки.