Меню
Общество
Звезда «Сватов» и «Слуги народа» скончался в Киеве
Политика
Столтенберг анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО
Следующая новость
Загрузка...

    Звезда «Сватов» и «Слуги народа» скончался в Киеве

    12356

    Звезда «Сватов» и «Слуги народа» скончался в Киеве

    Киев, 26 апреля. Народный артист Украины Олег Треповский ушел из жизни в возрасте 52 лет.

    Олег Треповский скончался 25 апреля в Киеве, сообщает «Медианяня». На данный момент причина смерти не уточняется.

    Олег Треповский сыграл в сериалах «Сваты», «Девять жизней Нестора Махно», «Сашка», «Слуга народа». В прошлом году Треповский был номинирован на премию «Золотая Дзига» за лучшую мужскую роль в фильме «Голден лав». Актер окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, курс М.Ю.Резниковича. После обучения он служил в Театре русской драмы имени Леси Украинки.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    953
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    4780
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    864
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    225