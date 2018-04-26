Не имеет права: «Правый сектор» пригрозил планирующей поездку в Крым Собчак

Киев, 26 апреля. Украинские власти не должны предоставлять разрешение журналисту и телеведущей Ксении Собчак на посещение Крыма, куда она планировала приехать для участия в коммерческой конференции в Алуште в отеле российского бизнесмена Александра Лебедева. Об этом заявил спикер «Правого сектора»1 (террористическая группировка запрещена в РФ) Артем Скоропадский.

Он напомнил, что экс-кандидат в президенты РФ уже пыталась посетить Крым.

«Собчак уже пыталась приехать в Украину, когда она баллотировалась в президенты России… Я не понимаю, в каком смысле она едет через Украину, если она принимала участие в президентской кампании в качестве кандидата в президенты на выборах, которые проходили в Крыму», — отметил Скоропадский.

По его мнению, Собчак не имеет никакого права ехать в Крым. Однако, предположил он, глава Украины Петр Порошенко может договориться, чтобы ее пропустили с целью показать, какой он «демократичный», передает «ПолитНавигатор».

«У националистов другой подход. В Крыму мы не можем реагировать, но если она будет ехать через территорию континентальной Украины, то тогда мы будем реагировать», — прригрозил Скоропадский.

Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного там референдума, по итогам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

1 Организация запрещена на территории РФ.