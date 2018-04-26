Меню
Общество
«Нижегородский Чикатило» признался в оговоре главного оперативника «Полярной совы»
Технологии
Apple может изменить названия новых iPhone
Следующая новость
Загрузка...

    «Нижегородский Чикатило» признался в оговоре главного оперативника «Полярной совы»

    3410

    Юрий Сандркин

    В скандальном деле подполковника ФСИН Юрия Сандркина, осужденного за выбивание признаний из заключенных, появились новые подробности. Известный серийный маньяк Владимир Жуков, насиловавший и убивавший детей, проходивший главным потерпевшим по делу Сандркина, заявил о том, что оговорил оперативника.

    В 2013 году на всю Россию прогремела история подполковника ФСИН Юрия Сандркина, служившего главным оперативником «Полярной совы» (колония особого режима для пожизненно заключенных). Выяснилось, что оперативник выбивал из заключенных признательные показания по громким делам с помощью пыток. Только в 2010 году осужденные из «Полярной совы» написали 190 «явок». Причем дела были не рядовые, а громкие, за расследованием которых следил весь мир — убийство Анны Политковской, Ахмата Кадырова, Пола Хлебникова, губернатора Магаданской области Валентина Цветкова

    стихийный мемориал, посвященный Анне Политковской

    «Погорел» Сандркин на деле Павла Федулева, организатора громких заказных убийств и рейдерских захватов. Дело Федулева было в производстве у уральского следователя Дмитрия Корешникова, ему и пришло признание из «Полярной совы» от некоего Юрия Кузнецова, который был осужден за убийства в Брянске. Мол, этот Кузнецов был исполнителем одного из убийств по делу Федулева. Корешников понял, что это «липа», после чего началось расследование. Сандркина задержали, а заключенные, которые ранее оформили явки, написали, что их вынудили это сделать под пытками.

    Нижегородский маньяк Владимир Жуков таким образом отказался от 28 преступлений, по которым написал признания уже в «Полярной сове». Сандркин был осужден в 2014 году, но в феврале 2018 Жуков неожиданно решил снять «камень с души». Он написал заявление в генеральную прокуратуру, в котором сообщил, что оговорил Сандркина. Копия письма была направлена в редакцию ФАН.

    Вот что сообщил Жуков в своем письме: «Я был втянут в это безобразие в связи с тем, что следователю СУ СК РФ по УрФО капитану Корешникову Д.С. срочно понадобился второй потерпевший, чтобы подтвердить ложь первого (Кузнецова – ФАН). Преследуя свои личные интересы и пытаясь скрыть следы своей незаконной деятельности, он вынудил меня дать показания против невинного человека, угрожая мне насилием в случае отказа подписать».

    «Нижегородский Чикатило» признался в оговоре главного оперативника «Полярной совы»

    По словам Жукова он реально совершил те преступления, о которых заявил в «Полярной сове». Но потом Корешников вынудил его отказаться от данных показаний и оговорить подполковника ФСИН. Причем якобы Жуков дважды отказывался, и Корешников обещал его пристроить в ту же камеру, где накануне жестоко убили педофила.

    В своем письме Жуков утверждает, что «невинно осужденный» подполковник ФСИН был крайне порядочным человеком. И никогда не давил на заключенных. 

    «Настаиваю на проведении полной, объективной проверки исключительно сотрудниками аппарата г. Москвы», — резюмирует свое письмо Жуков.

    Документ поступил в главное уголовно-судебное управление Генеральной прокуратуры РФ. Там не нашли оснований для прокурорского реагирования.

    Автор: Елена Гусева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    59
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    1816
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    5838
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    976