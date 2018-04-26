«Нижегородский Чикатило» признался в оговоре главного оперативника «Полярной совы»

В скандальном деле подполковника ФСИН Юрия Сандркина, осужденного за выбивание признаний из заключенных, появились новые подробности. Известный серийный маньяк Владимир Жуков, насиловавший и убивавший детей, проходивший главным потерпевшим по делу Сандркина, заявил о том, что оговорил оперативника.

В 2013 году на всю Россию прогремела история подполковника ФСИН Юрия Сандркина, служившего главным оперативником «Полярной совы» (колония особого режима для пожизненно заключенных). Выяснилось, что оперативник выбивал из заключенных признательные показания по громким делам с помощью пыток. Только в 2010 году осужденные из «Полярной совы» написали 190 «явок». Причем дела были не рядовые, а громкие, за расследованием которых следил весь мир — убийство Анны Политковской, Ахмата Кадырова, Пола Хлебникова, губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

«Погорел» Сандркин на деле Павла Федулева, организатора громких заказных убийств и рейдерских захватов. Дело Федулева было в производстве у уральского следователя Дмитрия Корешникова, ему и пришло признание из «Полярной совы» от некоего Юрия Кузнецова, который был осужден за убийства в Брянске. Мол, этот Кузнецов был исполнителем одного из убийств по делу Федулева. Корешников понял, что это «липа», после чего началось расследование. Сандркина задержали, а заключенные, которые ранее оформили явки, написали, что их вынудили это сделать под пытками.

Нижегородский маньяк Владимир Жуков таким образом отказался от 28 преступлений, по которым написал признания уже в «Полярной сове». Сандркин был осужден в 2014 году, но в феврале 2018 Жуков неожиданно решил снять «камень с души». Он написал заявление в генеральную прокуратуру, в котором сообщил, что оговорил Сандркина. Копия письма была направлена в редакцию ФАН.

Вот что сообщил Жуков в своем письме: «Я был втянут в это безобразие в связи с тем, что следователю СУ СК РФ по УрФО капитану Корешникову Д.С. срочно понадобился второй потерпевший, чтобы подтвердить ложь первого (Кузнецова – ФАН). Преследуя свои личные интересы и пытаясь скрыть следы своей незаконной деятельности, он вынудил меня дать показания против невинного человека, угрожая мне насилием в случае отказа подписать».

По словам Жукова он реально совершил те преступления, о которых заявил в «Полярной сове». Но потом Корешников вынудил его отказаться от данных показаний и оговорить подполковника ФСИН. Причем якобы Жуков дважды отказывался, и Корешников обещал его пристроить в ту же камеру, где накануне жестоко убили педофила.

В своем письме Жуков утверждает, что «невинно осужденный» подполковник ФСИН был крайне порядочным человеком. И никогда не давил на заключенных.

«Настаиваю на проведении полной, объективной проверки исключительно сотрудниками аппарата г. Москвы», — резюмирует свое письмо Жуков.

Документ поступил в главное уголовно-судебное управление Генеральной прокуратуры РФ. Там не нашли оснований для прокурорского реагирования.