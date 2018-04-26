Генсек НАТО вновь обвинил Россию в отравлении Скрипаля в Солсбери

Брюссель, 26 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь обвинил Россию в причастности к инциденту в британском Солсбери, где с признаками отравления были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как отметил Столтенберг журналистам, есть высокая вероятность того, что «за использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери» якобы стоит Москва.

Напомним, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были найдены с признаками отравления в Солсбери 4 марта. Лондон заявил, что было использовано вещество А234, а к изготовлению его якобы причастна Россия. При этом Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к инциденту в Великобритании.