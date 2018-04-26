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У звезды сериала «Воронины» обнаружили тяжелую болезнь легких
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    У звезды сериала «Воронины» обнаружили тяжелую болезнь легких

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    У звезды сериала «Воронины» обнаружили тяжелую болезнь легких

    Москва, 26 апреля. У Народного артиста России, звезды телевизионного сериала «Воронины» Бориса Клюева медики обнаружили тяжелую болезнь легких. Об этом актер сообщил в четверг журналистам лично.

    «Это проблемы с легкими, все серьезно», — приводит слова Клюева ТАСС.

    Актер уточнил, что в настоящее время находится дома и в больницу не ложился.

    Напомним, российский актер Борис Клюев также известен широкой аудитории по ролям в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить». В июле артисту исполнится 74 года.

    Автор: Василий Котов
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