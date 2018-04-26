У звезды сериала «Воронины» обнаружили тяжелую болезнь легких

Москва, 26 апреля. У Народного артиста России, звезды телевизионного сериала «Воронины» Бориса Клюева медики обнаружили тяжелую болезнь легких. Об этом актер сообщил в четверг журналистам лично.

«Это проблемы с легкими, все серьезно», — приводит слова Клюева ТАСС.

Актер уточнил, что в настоящее время находится дома и в больницу не ложился.

Напомним, российский актер Борис Клюев также известен широкой аудитории по ролям в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить». В июле артисту исполнится 74 года.