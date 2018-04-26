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Россия не пойдет по пути Китая в регулировании Интернета — Минкомсвязи
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    Россия не пойдет по пути Китая в регулировании Интернета — Минкомсвязи

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    Россия не пойдет по пути Китая в регулировании Интернета — Минкомсвязи

    Москва, 26 апреля. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что в отношении интернета Россия никогда не пойдет по пути Китая.

    Волин заявил, что в отношении интернета у России есть свой пути, и РФ никогда не пойдет по китайскому пути. Также замминистра добавил, что «никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идет». По словам Волина, создание Firewall дорогое и затратное, сообщает РИА Новости.

    «Надо помнить о том, что штука эта крайне дорогая и затратная. Более того, находясь в Китае, могу точно сказать, что любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещенным в Китае интернет-ресурсам в течение 7 минут этот доступ получит без всяких проблем», — подчеркнул Волин.

    Напомним, что с 2009 года в Китае функционирует Firewall, из-за которого в стране недоступны сайты Google, заблокированы социальные сети Facebook и Twitter, а также ряд западных изданий.

    Автор: Дарья Смолина
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