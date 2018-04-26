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Дуда призвал США сопротивляться «Северному потоку — 2»
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    Дуда призвал США сопротивляться «Северному потоку — 2»

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    Дуда призвал США сопротивляться «Северному потоку — 2»

    Варшава, 26 апреля. Польский президент Анджей Дуда призвал Соединенные Штаты продолжать оказывать сопротивление строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на открытии польско-американского экономического форума в Варшаве.

    «Мы должны продолжать наши усилия, чтобы регион стал свободный от влияния монополиста с востока», — сказал Дуда.

    Польский глава отметил, что Варшаву и Вашингтонтон «объединяет критическая оценка «Северного потока — 2» как проекта, который политически подрывает энергетическую солидарность Европы».

    Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.

    Против строительства проекта выступает ряд стран, но больше остальных — Украина, которая боится потерять денежные средства от транзита российского газа. Кроме того, США также боятся реализации проекта, поскольку имеют амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа (СПГ).

    Автор: Дана Балан
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