Дуда призвал США сопротивляться «Северному потоку — 2»

Варшава, 26 апреля. Польский президент Анджей Дуда призвал Соединенные Штаты продолжать оказывать сопротивление строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на открытии польско-американского экономического форума в Варшаве.

«Мы должны продолжать наши усилия, чтобы регион стал свободный от влияния монополиста с востока», — сказал Дуда.

Польский глава отметил, что Варшаву и Вашингтонтон «объединяет критическая оценка «Северного потока — 2» как проекта, который политически подрывает энергетическую солидарность Европы».

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Против строительства проекта выступает ряд стран, но больше остальных — Украина, которая боится потерять денежные средства от транзита российского газа. Кроме того, США также боятся реализации проекта, поскольку имеют амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа (СПГ).