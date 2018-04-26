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Самолет времен Второй мировой войны разбился в Техасе, есть жертвы
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    Самолет времен Второй мировой войны разбился в Техасе, есть жертвы

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    Самолет времен Второй мировой войны разбился в Техасе, есть жертвы

    Вашингтон, 26 апреля. При крушении гражданского самолета времен Второй мировой войны на авиабазе ВМС США в Техасе погибли два человека.

    Самолет T-6 Texan потерпел крушение вскоре после взлета, после крушения воздушное судно загорелось, отмечают североамериканские СМИ.

    Отмечается, что, согласно предварительной версии, причиной инцидента могла стать ошибка пилота. На борту T-6 Texan находились пилот и пассажир — оба они погибли.

    Во вторник стало известно, что в Аризоне разбился истребитель ВВС США F-16C. Пилоту удалось катапультироваться. Как отмечает Ridus, это была уже третья за полтора месяца катастрофа американских истребителей. 

    Автор: Федор Веснин
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