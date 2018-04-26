Суд ЕС отказался пересматривать дело о санкциях против Азарова

Москва, 26 апреля. Суд ЕС отклонил иск бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, в котором он просил снять с него европейские санкции.

«Иск отклонен. Господин Азаров приговорен к компенсации судебных издержек сторон», — говорится в решении суда.

Напомним, что ЕС ранее ввел санкции против Азарова, запретив ему въезд на территорию стран Евросоюза, а также заморозив его банковские счета. Адвокаты Азарова заявили, что руководство ЕС нарушило право их подзащитного на ведение бизнеса и независимое расследование. Кроме того, сторона защиты настаивает на том, что решение включить Азарова в санкционный список ЕС было принято на основе ошибочного суждения.

Николай Азаров возглавлял украинское правительство с 2010 по 2014 год, когда в стране произошел государственный переворот. В марте 2014 года Евросоюз и Канада ввели санкции против Азарова, а также против его сына Алексея. В январе 2016 года санкции были частично сняты.