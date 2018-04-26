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Украина
«Пусть топает по Керченскому мосту»: в Раде отреагировали на планы Собчак посетить Крым
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    «Пусть топает по Керченскому мосту»: в Раде отреагировали на планы Собчак посетить Крым

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    В Киеве заявили, что визит Собчак в Крым будет позором для Украины

    Киев, 26 апреля. В Раде отреагировали на планы российской телеведущей Ксении Собчак посетить Крым. По мнению депутата Юрия Шухевича, если украинские власти разрешат Собчак поездку, это будет позором для Украины.

    «Если у нее (Ксении Собчак – прим. ФАН) есть неофициальная договоренность с властями о том, что ее пропустят, то это позор для властей, если они такое допустят», — сообщил он «ПолитНавигатору».

    Шухевич призвал не пропускать Собчак в Крым по территории Украины, заявив, что, если она хочет попасть на полуостров, то ей следует воспользоваться Крымским мостом через Керченский пролив.

    «Пусть топает по Керченскому мосту»: в Раде отреагировали на планы Собчак посетить Крым

    «Пусть себе топает по Керченскому мосту», — сказал украинский политик.

    Шухевич считает, что в Крыму Собчак примет участие в мероприятиях, которые «легализуют присоединение Крыма к России».

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Однако Киев отказывается признавать результаты народного волеизъявления и продолжает утверждать, якобы Крым является территорией Украины.

    Ранее российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что хочет поехать в Крым через украинскую территорию, чтобы провести на полуострове бизнес-тренинг.

    Автор: Василий Котов
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