Весенний кретинизм: военный эксперт объяснил слова морпехов США об уязвимости перед РФ

Выступая в сенате, командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что зарубежные морские базы США, которые на протяжении предыдущих десятилетий считались защищенными, теперь уязвимы перед Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Военный эксперт Александр Жилин назвал это очередным лукавством.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный обозреватель Александр Жилин отметил, что сегодня Россия делает ставку на качество и высокотехнологичность своего вооружения, и это не может не беспокоить американцев.

«Военно-промышленный комплекс России перестроился на то, чтобы заниматься не столько количественными показателями, как было в советское время, сколько качественными. Упор сделан на модернизацию носителей ядерного оружия, повышение его неуязвимости, на использование цифровых технологий с другой стороны, на повышение точности поражения. Испытания нашего вооружения в Сирии свидетельствуют, что за счет высокой точности ракет можно добиться тех же результатов, что и с ядерными боеголовками, но с меньшими потерями со стороны противника», — так военный эксперт объяснил, почему США встревожены мощью российских вооруженных сил.

Однако верить словам Роберта Неллера о том, что морская пехота США уязвима перед Россией, Александр Жилин не советует.

«Да, американцы чувствуют конкуренцию со стороны русских. Но их армия, выстроенная как чисто интервенционистская, то есть ведущая боевые действия на чужой территории и не предназначенная для защиты своей, сильна и имеет колоссальный бюджет. Но Трамп приступил к глобальному перевооружению, и генералы озвучивают такие легенды прикрытия, что все пропало, что они отстали, чтобы налогоплательщики поверили в необходимость вливания в армию еще больших средств, чтобы русские их не разбомбили», — считает полковник запаса.

Александр Жилин также отметил, что, если завтра США изменят политику и не будут везде представлять себя как жандарма, никто их трогать не будет.