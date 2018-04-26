Меню
Общество
Москвичи выберут название для 15-й ветки столичного метро
Политика
Столтенберг анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО
Следующая новость
Загрузка...

    Москвичи выберут название для 15-й ветки столичного метро

    1233

    Москвичи выберут название для 15-й ветки столичного метро

    Москва, 26 апреля. Название для розовой ветки московского метрополитена выберут участники проекта «Активный гражданин».

    Кожуховская линия московского метро станет 15-й по счету. Она станет одной из самых длинных линий среди строящихся на данный момент в столице, сообщает пресс-служба проекта. Отмечается, что открытия новой ветки ждут более миллиона москвичей – она соединит несколько районов с центром города.

    «По решению активных граждан на карте метрополитена новую линию на карте обозначат розовым цветом. За это высказались 71,15% участников голосования», — говорится в сообщении.

    Участникам проекта предлагается проголосовать за название 15-й ветки столичного метро, предложить свой вариант или же предоставить право выбора специалистам, сообщает «Вечерняя Москва».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    953
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    4780
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    864
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    225