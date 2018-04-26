Продажи обновленного Subaru Outback стартовали на российском рынке

Токио, 26 апреля. Японский автомобильный концерн Subaru объявил о старте продаж на российском рынке обновленного универсала повышенной проходимости Outback. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По данным пресс-службы, начальная стоимость модели с 2,5-литровым двигателем составляет почти 2,5 млн рублей. Цена на версию с 3,6-литровым двигателем осталась прежней — 3,3 млн рублей. Отмечается, что все модификации оборудованы бесступенчатой трансмиссией Lineartronic с увеличенным силовым диапазоном.

От предыдущей версии обновленный Outback отличается видоизмененной решеткой радиатора, бамперами с улучшенной защитой от грязи и передней оптикой с измененной LED-графикой. Любителям японского бренда доступны восемь цветов окраски кузова.

Что касается салона, то инженеры установили новый руль и более удобную архитектуру центральной консоли. Кроме того, перечень оснащения Outback расширился за счет комплекса EyeSight, который включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения и систему наблюдения рядности движения.

Ранее стало известно, что Subaru в нынешнем году собирается увеличить продажи в России как минимум на 10% по сравнению с 2017 годом.