Премьер-министр Квирикашвили уходит с поста председателя «Грузинской мечты»

Тбилиси, 26 апреля. Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили решил покинуть пост председателя правящей партии «Грузинская мечта». Новым главой станет основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

«Я предложил лично от себя и от имени всей команды основателю нашей партии то, чтобы он встал во главе «Грузинской мечты». Я рад, что господин Бидзина Иванишвили согласился», — приводит РИА Новости комментарий Квирикашвили.

Отметим, Квирикашвили занимает пост премьер-министра Грузии с конца 2015 года. Ранее он обратился к властям РФ с открытым письмом, где призвал Москву совместно с Тбилиси постараться изменить «сложную реальность» отношений России и Грузии.