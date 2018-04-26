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Политика
Главы МИД стран НАТО встретятся, чтобы обсудить Россию
Политика
Столтенберг анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО
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    Главы МИД стран НАТО встретятся, чтобы обсудить Россию

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    Главы МИД стран НАТО встретятся, чтобы обсудить Россию

    Брюссель, 26 апреля. 29 министров иностранных дел стран-членов НАТО встретятся в пятницу, 27 апреля, чтобы обсудить отношения с Россией, заявил генеральный секретарь Североантлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг анонсировал встречу глав МИД стран НАТО. Он отметил, что мероприятие пройдет в Брюсселе в предстоящую пятницу, 27 апреля. Ожидается визит 29 министров.

    «Мы начнем нашу встречу с совещания по России», — констатировал представитель военно-политического блока.

    Ранее Столтенберг заявил, что увеличение присутствия военного контингента НАТО в Балтийском регионе пока не планируется.

    Главы МИД стран НАТО встретятся, чтобы обсудить Россию

    Автор: Катерина Тимошенская
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