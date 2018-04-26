Главы МИД стран НАТО встретятся, чтобы обсудить Россию

Брюссель, 26 апреля. 29 министров иностранных дел стран-членов НАТО встретятся в пятницу, 27 апреля, чтобы обсудить отношения с Россией, заявил генеральный секретарь Североантлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг анонсировал встречу глав МИД стран НАТО. Он отметил, что мероприятие пройдет в Брюсселе в предстоящую пятницу, 27 апреля. Ожидается визит 29 министров.

«Мы начнем нашу встречу с совещания по России», — констатировал представитель военно-политического блока.

Ранее Столтенберг заявил, что увеличение присутствия военного контингента НАТО в Балтийском регионе пока не планируется.