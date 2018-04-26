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В Совфеде поддержали призыв немецкого бизнеса к руководству ФРГ выступить против антироссийских санкций
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    В Совфеде поддержали призыв немецкого бизнеса к руководству ФРГ выступить против антироссийских санкций

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    В Совфеде поддержали призыв немецкого бизнеса к руководству ФРГ выступить против антироссийских санкций

    В долгосрочной перспективе немецкий бизнес может потерять 1,5 миллиарда евро из-за антироссийских санкций, инициатором которых являются США, свидетельствует опрос Российско-Германской торговой палаты (РГВТП).

    Показательно, что 70% респондентов, опрошенных РГВТП, заявили о том, что планируют продолжать деловую активность на территории России. В свою очередь 79% компаний полагают, что правительству Германии стоит прямо критиковать американские санкции и добиваться того, чтобы их действия не распространялись на немецкие фирмы.

    Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит смягчение либо полную отмену санкций во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил надежду на то, что требования предпринимателей Германии смогут повлиять на решения руководства европейского государства.

    «Всем давно стало понятно, что санкции наносят экономический ущерб всем сторонам: и той стране, которая выступила инициатором экономических ограничений, и тому государству, против которого они направлены.  Многолетнее сотрудничество России и Германии привело к интеграции наших экономик», — говорит парламентарий.

    Сергей Цеков

    Собеседник агентства напомнил, что в свое время СССР пошел навстречу Германии и позволил ФРГ восстановить свое единство.

     «К сожалению, сегодня немецкие политики начинают забывать события прошлого», — продолжает Сергей Цеков.

    Он также напомнил, что немецкий бизнес очень плотно сотрудничал с Крымом, и экономические ограничения нанесли коммерсантам значительный ущерб.

    «Я надеюсь, что представители бизнеса окажут воздействие на правительство Германии, и ограничения если и не будут полностью отменены, то хотя бы будут в значительной степени смягчены», — резюмировал сенатор от Республики Крым.

    Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт заявил о том, что Берлин выразит Вашингтону свою озабоченность антироссийскими санкциями, поскольку они мешают Германии эффективно взаимодействовать с РФ. В Совфеде считают это следствием того, что Евросоюз начинал понимать, что он оказался вовлечен в не очень чистоплотную игру против России.

    Автор: Михаил Блинов
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