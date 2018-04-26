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«России есть чем заняться в Сирии»: сенатор о жалобах Пентагона на радиоэлектронные атаки
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    «России есть чем заняться в Сирии»: сенатор о жалобах Пентагона на радиоэлектронные атаки

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    «России есть чем заняться в Сирии»: сенатор о жалобах Пентагона на радиоэлектронные атаки

    Москва, 26 апреля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников сообщил, что Россия не причастна к выводу из строя систем американских самолетов в Сирии.

    Ранее министерство обороны США заявило, что использующие средства радиоэлектронной борьбы «противники», которых Штаты не называют, глушат системы американских самолетов в Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на руководителя командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томаса.

    Серебренников заявил, что не знает, кого США имеют в виду под противниками, но «Россия к этому никак не причастна, эти претензии не обоснованы». Сенатор отметил, что РФ «есть чем заняться в Сирии».

    «Страна на пути к мирной жизни, Россия помогает ей в этом. Военная полиция берет под охрану один город за другим», — цитирует РИА Новости Серебренникова.

    Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление США о «противниках» американских войск в Сирии.

    Автор: Дарья Смолина
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