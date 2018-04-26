Москва, 26 апреля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников сообщил, что Россия не причастна к выводу из строя систем американских самолетов в Сирии.

Ранее министерство обороны США заявило, что использующие средства радиоэлектронной борьбы «противники», которых Штаты не называют, глушат системы американских самолетов в Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на руководителя командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томаса.

Серебренников заявил, что не знает, кого США имеют в виду под противниками, но «Россия к этому никак не причастна, эти претензии не обоснованы». Сенатор отметил, что РФ «есть чем заняться в Сирии».

«Страна на пути к мирной жизни, Россия помогает ей в этом. Военная полиция берет под охрану один город за другим», — цитирует РИА Новости Серебренникова.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление США о «противниках» американских войск в Сирии.