«Песни Победы» прозвучат в восьми городах мира

Москва, 26 апреля. Акция «Песни Победы», приуроченная к празднованию разгрома фашистской Германии и окончанию Второй мировой войны, в этом году пройдет в восьми городах мира. Речь идет о Париже, Любляне, Вене, Берлине, Минске, Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке.

На улицах Москвы и зарубежных городов будут исполнены такие знаменитые военные песни, как «Бухенвальдский набат», «Катюша» и «Смуглянка».

Организаторы отмечают, что акция помогает объединять россиян за рубежом и наводить мосты между государствами. Целью проекта является сохранение связи поколений и памяти о подвигов предков, а также воспитание патриотизма среди молодежи.

Напомним, что первый концерт в рамках акции «Песни Победы» прошел 9 мая 2015 года на Поклонной горе в Москве и собрал 150 тысяч зрителей. Подробнее о нынешней акции станет известно 26 апреля на пресс-конференции, в которой примут участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и лидер группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий.