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Газ взорвался в жилом доме на Кубани
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    Газ взорвался в жилом доме на Кубани

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    Газ взорвался в жилом доме на Кубани

    Краснодар, 26 апреля. Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме на Кубани, сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

    Отмечается, что инцидент произошел в Каневском районе Краснодарского края. Спасатели получили сообщение о взрыве в многоквартирном доме около 8.21. На месте происшествия они выяснили, что хлопок произошел на кухне в квартире на первом этаже. Здание горело. Пламя потушили в 8.37.

    В тушении пожара были задействованы 33 человека и 10 машин. Погибших нет. Один человек пострадал, передает «Подмосковье 360».

    Газ взорвался в жилом доме на Кубани

    Автор: Катерина Тимошенская
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