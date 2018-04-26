Киев, 26 апреля. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении контроля над украинской государственной границей.

По мнению Порошенко, такая мера позволит противодействовать правонарушениям на границе и в контролируемых Киевом пограничных районах, а также на контрольно-пропускных пунктах и на территориях, которые украинские власти считают «временно оккупированными». Об этом украинский президент написал в своем микроблоге в Twitter.

«Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированные территории Украины», — заявил Порошенко.

Как уточняют украинские СМИ, новый закон вносит изменения в работу Государственной пограничной службы по противодействию миграции и другим правонарушениям, а также вводит два новых вида административной ответственности.

Напомним, «временно оккупированными» территориями Киев считает Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом говорится в так называемом законе «о реинтеграции» Донбасса, который был принят Радой в январе.

В документе Россия называется якобы «страной-агрессором», хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту и заинтересована в скорейшем разрешении политического и экономического кризисов на Украине.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе и принятые в этих целях минские соглашения, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны украинских силовиков.