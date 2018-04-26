Порошенко подписал закон об усилении контроля над украинской границей
Киев, 26 апреля. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении контроля над украинской государственной границей.
По мнению Порошенко, такая мера позволит противодействовать правонарушениям на границе и в контролируемых Киевом пограничных районах, а также на контрольно-пропускных пунктах и на территориях, которые украинские власти считают «временно оккупированными». Об этом украинский президент написал в своем микроблоге в Twitter.
«Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированные территории Украины», — заявил Порошенко.
Как уточняют украинские СМИ, новый закон вносит изменения в работу Государственной пограничной службы по противодействию миграции и другим правонарушениям, а также вводит два новых вида административной ответственности.
Напомним, «временно оккупированными» территориями Киев считает Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом говорится в так называемом законе «о реинтеграции» Донбасса, который был принят Радой в январе.
В документе Россия называется якобы «страной-агрессором», хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту и заинтересована в скорейшем разрешении политического и экономического кризисов на Украине.
Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе и принятые в этих целях минские соглашения, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны украинских силовиков.