Полиция задержала двух подозрительных мужчин у дома президента Франции

Париж, 26 апреля. Сотрудники антикриминальной бригады во Франции задержали двух человек возле дома французского президента Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж.

Об этом сообщает радиостанция Europe1. Отмечается, что правоохранительными органами были задержаны двое мужчин в возрасте 50 лет. Инцидент произошел в ночь со среды на четверг.

Как добавили в полиции, мужчины несколько раз проехали на машине мимо дома Макрона и вызвали подозрение, в связи с чем были задержаны. Как считают в полиции, мужчины пытались сбить пешеходов. При этом они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом нарушители уже имели дело с полицией.

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