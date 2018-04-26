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Полиция задержала двух подозрительных мужчин у дома президента Франции
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    Полиция задержала двух подозрительных мужчин у дома президента Франции

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    Полиция задержала двух подозрительных мужчин у дома президента Франции

    Париж, 26 апреля. Сотрудники антикриминальной бригады во Франции задержали двух человек возле дома французского президента Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж.

    Об этом сообщает радиостанция Europe1. Отмечается, что правоохранительными органами были задержаны двое мужчин в возрасте 50 лет. Инцидент произошел в ночь со среды на четверг.

    Как добавили в полиции, мужчины несколько раз проехали на машине мимо дома Макрона и вызвали подозрение, в связи с чем были задержаны. Как считают в полиции, мужчины пытались сбить пешеходов. При этом они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом нарушители уже имели дело с полицией.

    Ранее URA.ru писало, что сажающие дуб Трамп и Макрон превратились в мем. 

    Полиция задержала двух подозрительных мужчин у дома президента Франции

    Автор: Анна Иванова
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